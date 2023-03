Commercio a Biella, un lettore scrive: “Nulla è cambiato, manca operatività”

Ha fatto discutere l'articolo pubblicato ieri mattina circa i numeri del commercio locale emersi dallo studio di Confcommercio sulla demografia d'impresa. Numerosi i commenti di protesta, diverse le riflessioni sullo stato di salute delle attività di Biella, poche le proposte concrete.

Pubblichiamo quella di un lettore che sottolinea quanto segue: “Leggendo il pezzo dal titolo 'Biella ha perso 188 negozi negli ultimi 10 anni' mi pare di aver visto il film sulla corazzata Potëmkin per l'ennesima volta. Nel corso del tempo, abbiamo sentito parlare di provvedimenti mirati all'abbassamento degli affitti, idee per il miglioramento di via Italia, esempi di altre città. Ma, allo stato attuale, non me ne vogliano le amministrazioni di qualunque colore politico, nulla è cambiato negli ultimi 10 anni. I numeri parlano chiaro, purtroppo. Senza puntare il dito su nessuno, ma per contro la constatazione reale e oggettiva è che nulla è stato fatto, e nulla si sta facendo. Abbiamo tantissimi esempi da seguire ma allo stato pratico non vedo nulla per Biella. E questo mi rammarica alquanto. Quanto costa organizzare degli eventi in via Italia? Forse valorizzando manifestazioni già esistenti e,se posso azzardare, veramente poco. Ad esempio un mercatino dei piccoli produttori e artigiani biellesi. Un fenomeno in crescita in diverse località. Incentivare le associazioni e le nuove organizzazioni. ad organizzare mini eventi, musicali e culturali, nel centro storico. Puntare su nuove idee, fresche, giovani, innovative. Senza tediare i lettori, mi rammarica la mancanza di operatività che affossa questa città. Urge una scossa, bisogna dare risposte concrete. Questa città merita molta più considerazione a livello nazionale”.