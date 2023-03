Pratiche da sbrigare online? Pralungo punta a diventare più smart: un incontro per trovare volontari

Parte nel comune di Pralungo una nuova iniziativa denominata Pralungo Smart. Lo annuncia il sindaco Raffaella Molino: “Nell'era moderna diventa sempre più importante essere in grado di usare le tecnologie digitali e proprio per questo scopo si intende promuovere un incontro al fine di ricercare dei volontari che possano offrire saltuariamente un aiuto a chi ha poca dimestichezza con l'uso dello smartphone o di piattaforme digitali che consentono di sbrigare pratiche burocratiche senza doversi recare di presenza negli uffici. La ricerca di volontari è il primo passo concreto per avvicinare le persone al digitale e trasformare Pralungo in un piccolo paese smart magari incominciando con l'apertura di uno sportello gratuito per offrire supporto a chi ne ha bisogno. L'appuntamento è per martedì prossimo alle 21 presso i locali della Biblioteca di Pralungo”.