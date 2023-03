Valdigne Triathlon, tante presenze e successi in Italia e nel Mondo FOTO

Ancora un fine settimana di partecipazioni e successi per gli atleti di Valdigne Triathlon in questo inizio stagione che sembra non finire mai! Sabato 25 febbraio nell’iconico “Volcano Triathlon” a Lanzarote su distanza Olimpica grande successo di Tiziana Squizzato, che ha conquistato l’oro nella categoria F50-54 in una gara resa molto dura dal vento incessante nella frazione di bike.

Domenica 26 febbraio a Valbondione (BG) si è disputata l’ultima tappa del Circuito Italiano di Winter Triathlon, grande l’impegno da parte della società organizzatrice, che, nonostante le avverse situazioni climatiche, gran caldo nei giorni precedenti e poi vento gelido e pioggia mista a neve durante la gara, ha permesso un perfetto svolgimento della gara. Tra gli Age Group grandi risultati per i due Coach Giovanili di Valdigne Triathlon, nella categoria M3 ancora un oro al femminile per Maria Angioni e argento al maschile per Carlo Sabbia.

Tra i giovani oro, tra le Youth A, con una prova superba al debutto nella specialità, per Erica Pordenon, argento al debutto con i colori verde-turchese-oro per Kasian Giacobone sempre tra gli YA. Dominio tra le YB con l’oro della rientrante Silvia Turbiglio e argento per Ludovica Sabbia, ottimo argento tra gli Esordienti per Marco Turbiglio. Sette medaglie (ori e argenti) su sette partecipanti, un vero record per la società verde-turchese-oro! Domenica 26 febbraio, nella prima tappa del Circuito Italiano di Duathlon è continuata l’abbuffata sportiva degli atleti di Valdigne Triathlon.

A Barzanò (LC) è andato in scena l’ormai classico duathlon, gara in forse fino all’ultimo, anche qui per le avverse condizioni meteo. Perfetta, come nelle precedenti edizioni, l’organizzazione di Spartacus Events. Al maschile splendido bronzo assoluto per il Campione Italiano in carica di Tri-Cross Michele Bonacina, 10° posto e oro tra gli S2 per Marco Lorenzon, al debutto con i colori Valdigne, prova molto positiva e solida per l’Under 23 Guglielmo Giuliano, 17° al traguardo. Ancora un oro, per un abbonato dei podi italiani, nella categoria M5, l’inossidabile Paolo Bonacina.

Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo gara che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti, ora il focus sarà sulle prossime gare di Duathlon Cross (Campionati Italiani di Triuggio) e di Duathlon.