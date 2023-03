Tennistavolo, Vincenzo Carmona del TT Biella sul podio a Terni

Si sono svolti nell’ultimo weekend i Campionati Italiani Giovanili di Tennis Tavolo per le categorie under 19 e under 21.

Nella mattinata di sabato si sono disputate le gare di doppio, prima i misti e poi gli altri.

Nell’under 21 erano impegnati, per il TT Biella, sia Simone Cagna sia Vincenzo Carmona, accoppiati rispettivamente a Stella Frisone, atleta tesserata per il Verzuolo ed Elisa Armanini, da quest’anno accasata al Torino. Elisa e Vincenzo, teste di serie numero tre del ranking, confermano la loro privilegiata posizione andando a calcare il terzo gradino del podio. Un incontro vinto contro i sardi Poma e Piras e poi la sconfitta patita per mano dei futuri Campioni d’Italia, Rossi e Roncallo. Per Stella e Simone invece, vittoria al primo turno contro gli emiliani Bignami e Masciangelo e sconfitta nei quarti per mano dei testa di serie numero due, i lombardi Mongiusti e Monfardini. Poca la strada percorsa nella gara di doppio maschile dove i portacolori del TT Biella sono stati subito estromessi dalla coppia composta da Bemi e Raccanello (-8/8/7/7).

Nel pomeriggio di sabato sono iniziati i singolari con la disputa del Criterium, gara di ammissione ai Campionati veri e propri, cui accedono esclusivamente i primi trentadue atleti, di cui otto partecipanti di diritto, in quanto posizionati al vertice delle classifiche. La partecipazione alla fase finale è di per sé fattore di gande prestigio. La formula è la solita: gironi iniziali a cui segue una prima fase ad eliminazione diretta dalla quale passano in sedici, poi una seconda da cui si qualificano gli altri otto atleti che, sommati agli otto big, fanno appunto 32.

Nell’under 19 hanno gareggiato Fabio Cosseddu, Francesco Gamba e Matteo Passaro. Subito fuori il primo, superato nel girone da Felici e, solamente al quinto set, dal marchigiano Ieronfantico (-6/7/-7/5/4). Francesco Gamba supera “da primo” il girone con la sola vittoria sul campo contro il siciliano Chiofalo e, per assenza, contro Palumbo. Primo ostacolo scavalcato anche da Matteo Passaro, vincente contro il veneziano Patron ma sconfitto dal molto più quotato Alessandro Amato. Nella prima fase a eliminazione diretta, Francesco Gamba ottiene subito il pass ai Campionati con la vittoria su Troilo, mentre Matteo Passaro, battuto da Cuoluvaris, deve riprovarci nella fase successiva; qui trova subito Stasi, bravo atleta del CIATT Firenze, da cui è battuto in quattro set (-8/4/4/5). Niente ammissione agli “italiani”, ma per lui c’è ancora il torneo di consolazione. Inserito in un girone da quattro atleti, vince due partite, nuovamente contro Patron e contro Liuzzi (10/-9/5/4), ma la sconfitta patita, in tre set, per mano di Chiofalo, gli è fatale. La classifica avulsa lo relega in terza posizione. Francesco Gamba si ritrova nella fase finale a trentadue. Inserito nel girone sette, vince agevolmente sul varesino Bezzolato, ma viene battuto dal carrarese Pecchi e da Alessandro Amato (2/3/-10/9).

Nell’under 21 hanno partecipato Simone Cagna e Vincenzo Carmona. Nel Criterium, ottima prova di Simone che vince il proprio girone superando il napoletano di S. Espedito Persico e il molfettano Bocina. Poi, con la vittoria sull’atleta del S. Polo, Sernesi, si qualifica ai Campionati Italiani veri e propri. Molto più ardua la via per Vincenzo, che supera il girone da “secondo”, battuto in tre set da Mascoli (King Pong Roma) e vincente contro Capone. Poi, nel primo tabellone, l’atleta biellese viene fermato subito da Scardigno, al termine di una combattutissima partita (8/-9/12/-4/10); anche nel secondo tabellone non riesce a superare il primo avversario, sconfitto in quattro set da Giustiniani. Per Simone Cagna, il percorso non è ancora giunto al capolinea: il bravo atleta supera anche il girone della fase finale, con vittorie sull’abruzzese di Vasto Antenucci (8/6/10) e sul pugliese Coletta (-3/12/10/-4/8), e con una sconfitta dal fuoriclasse Oyebode, che va poi ad aggiudicarsi il prestigioso titolo di Campione d’Italia.

Nel tabellone finale da sedici atleti, dove gli otto big si sono tutti piazzati nei primi otto, Simone perde dal forte “seconda categoria” Mongiusti, che si vendica così della sconfitta da lui patita nel torneo assoluto di Terni di inizio febbraio.

Nella seconda metà di marzo, Cagliari ospiterà i Campionati Nazionali per le categorie 3^, 2^ ed assoluto, mentre a Terni, a fine aprile, si giocheranno i campionati per tutte le rimanenti categorie giovanili, under 17, 15, 13 e 11.