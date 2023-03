Rugby, Biella lancia il guanto di sfida a Milano

Domenica alle 14.30, appuntamento allo Stadio del Rugby di via Salvo D’Acquisto per la quinta giornata del girone di ritorno. A far visita a Vezzoli e compagni è il turno di Rugby Milano, giovane e performante compagine che pare attraversare un momento particolarmente brillante, tanto da contare zero sconfitte nelle ultime nove giornate. Partenza di stagione un po’ in sordina per i biancorossi, sconfitti in casa da Biella alla quinta giornata con il punteggio di 28-31 e in trasferta da Cus Genova, poi due pareggi consecutivi: contro Noceto e Cus Milano.

Rotta definitivamente invertita dalla nona giornata quando i lombardi riassaporano il gusto della vittoria contro la capolista Parabiago e non riescono più a farne a meno. Come un rullo compressore atterrano nell’ordine: Alghero, VII Torino, Recco e I Centurioni. L’ultima vittima, Rugby Parma domenica scorsa. Biella è reduce da una brutta sconfitta rimediata all’ultimo secondo sul campo dell’Amatori Alghero. Una pagina da dimenticare e il metodo migliore per farlo sarebbe quello di regalare una bella partita, coronata dal risultato in favore, sul proprio campo, davanti al proprio calorosissimo pubblico.

Riusciranno i nostri eroi a fermare il treno in corsa Rugby Milano? Alberto Benettin, head coach Brc: “Stiamo per affrontare un’ottima squadra che sta attraversando un grande momento di forma. Vincono e giocano un gran bel rugby. Personalmente sono molto contento di affrontarli, è una squadra che ci stimola molto, sono certo che i ragazzi daranno il massimo. Siamo reduci da una confitta contro Alghero, una partita in cui non siamo stati performanti in tante fasi del gioco, ma abbiamo tanta voglia di rifarci e giocare una grande partita sul nostro campo. Speriamo di vedere la tribuna piena, perché sinceramente nelle ultime due partite giocate in casa è stato fondamentale il sostegno del pubblico”.

Serie A. XVI giornata – 05.03.23. Biella Rugby – Asd Rugby Milano; I Centurioni – Pro Recco; Parabiago – Noceto; Cus Milano – VII Rugby Torino; Cus Genova – Amatori Alghero. Riposa: Rugby Parma.