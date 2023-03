Biella Motor Team, i prossimi impegni della scuderia

La scuderia biellese Biella Motor Team da sempre tiene nella giusta considerazione le competizioni riservate alle auto storiche. Negli anni sono stati diversi gli equipaggi che si sono cimentati in questa specialità delle corse. Tra loro Luca Valle e Cristiana Bertoglio che sono da sempre protagonisti nelle gare del CIRAS, Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

L’equipaggio biellese sarà al via dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, in Toscana, prova d’esordio del campionato 2023. La gara prenderà il via da Arezzo alle 15 di venerdì 3 marzo e, dopo le prime due prove speciali, proseguirà nella giornata di sabato 4 con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Valle-Bertoglio correranno con la loro Porsche 911 SC del terzo raggruppamento ed avranno il numero 29 sulle fiancate.

La Biella Motor Team nel week end è anche presente nelle gare per auto moderne. Il navigatore canavese Alessandro Mattioda sarà al via del Motors Rally Show che si disputa domenica 5 sulla pista di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

Correrà al fianco di Andrea Zenoni su una Skoda Fabia di classe R5. Avranno il numero di gara 26.