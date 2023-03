Pubblicato il bando gara lavori della Pedemontana, Canton Biellese: "Il Biellese si merita questa attenzione"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Questa è la seconda più bella notizia che “Canton Biellese” poteva aspettarsi dopo l’ approvazione nella Finanziaria dell’intero importo per il finanziamento della Pedemontana Biella – Ghemme. L’Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando di gara per assegnare i lavori.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 302,8 milioni di euro. Stavamo concordando con i Parlamentari la data dell’incontro telefonico inteso a sollecitare la pubblicazione quando abbiamo avuto la splendida notizia. Entro le ore 12,00 del 24 Marzo 2023 dovranno essere presentate le offerte. Seguiremo passo a passo l’evolversi della situazione e comunicheremo ogni dettaglio utile per una positiva conclusione della vicenda. Vogliamo sottolineare quanto importante sia stata la collaborazione tra i nostri tre parlamentari Biellesi in questa operazione unitamente al Ministro Salvini che ha sottoscritto l’ intero finanziamento.

Da ultimo, Canton Biellese, sottolinea l’impegno del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Tullio Ferrante che costantemente affiancato dall’ on. Roberto Pella ha predisposto la nuova deliberazione per l’adeguamento dei costi. Riuscissimo ottenere questa formidabile alleanza anche per il collegamento ferroviario con Torino e Milano tra i rappresentanti nazionali e regionali del nostro territorio potremo tornare a sperare in un futuro in grado di generare molta fiducia a noi e alle nuove generazioni. Il Biellese è una terra con infinite risorse. Si merita questa attenzione. A presto"

Per Canton Biellese, Massimo Guabello, Mario Ianno Alberto Perini Giancarlo Lacchia