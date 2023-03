5 consigli per ridurre il tempo nelle pulizie di casa

La pulizia del proprio ambiente abitativo è una delle attività domestiche che richiede maggior tempo e fatica, soprattutto per coloro che hanno una vita frenetica e non hanno la possibilità di dedicare alla pulizia di casa il giusto quantitativo di tempo. Oltre ad una serie di consigli pratici e buone norme da seguire, la tecnologia ci viene incontro con alcuni tra i migliori robot aspirapolvere che eseguono il compito di aspirazione dei pavimenti, facendo risparmiare davvero molto tempo.

Zona soggiorno ed ingresso

Il soggiorno e la zona dell'ingresso è il primo spazio che generalmente gli ospiti notano quando entrano in una casa, quindi è importante che sia sempre pulita e ordinata. Una delle prime cose da fare per ridurre il tempo necessario alla pulizia è quella di ordinare tutti gli oggetti che si utilizzano nel quotidiano. Dedicare qualche minuto al pomeriggio o alla sera a riporre gli oggetti al loro posto permette di risparmiare ore di tempo quando arriva, magari nel fine settimane, il giorno della pulizia più approfondita. In alcuni casi questo consiglio può non essere valido, ma ridurre il numero di oggetti presenti in casa può davvero fare la differenza, soprattutto se non hanno alcun valore affettivo o se non svolgono nessuna funzione.

Cucina e fornelli

La cucina è uno dei luoghi di casa che richiede maggiore attenzione, sia per questioni igieniche, sia perchè è una delle zone più vissute in casa. Il consiglio di base è quello di pulire i fornelli, sia a gas che ad induzione, non appena terminato di cucinare: in questo modo lo sporco ed il grasso non hanno il tempo necessario per seccarsi e diventare più difficili da rimuovere.

Le camere da letto

Al mattino una delle prime azioni da compiere è quella di arieggiare le camere da letto: con alcuni strumenti di misurazione alcuni esperti hanno notato un incredibile aumento dell'anidride carbonica presente nell'aria, non un toccasana per la nostra salute. Quando abbiamo terminato l'amata operazione della colazione possiamo tornare in camera per rifare il letto o i letti dei bambini, sempre ricordandoci di sostituire e cambiare le lenzuola almeno una volta alla settimana. Per risparmiare tempo nelle pulizie i vestiti devono trovarsi sempre nel loro posto e mai sopra il letto: utilizzare il cesto dei panni sporchi in lavanderia (o al bagno) o riporre gli abiti puliti nell'armadio.

Il bagno

Il bagno è un altro luogo di casa che necessita di pulizie accurate. Per ridurre il tempo necessario è possibile ripulire il lavandino ogni volta che lo si utilizza, ma purtroppo oltre alla pulizia del pavimento che può essere affidata ad elettrodomestici di ultima generazione, è fondamentale lavare accuratamente ogni sanitario. Per le pareti della doccia si possono utilizzare delle soluzioni che fanno depositare meno calcare, in maniera da faticare molto meno quando tratteremo le pareti del box doccia.

Aiuti dalla tecnologia

Come accennato nell'introduzione, la tecnologia permette di risparmiare tempo e denaro nella gestione di alcune noiose operazioni. I robot aspirapolvere e lavapavimenti hanno la capacità di navigare all'interno dell'abitazione (tranne salire o scendere i piani di casa) pulendo tutto lo sporco come capelli, polvere e briciole. I modelli più performanti sono dotati di mop per il lavaggio in grado di pulire ogni tipo di pavimento. Simile discorso per le lavapavimenti e le scope elettriche, dispositivi che raccolgono la polvere (nel secondo caso) e lavano il pavimento (nel caso delle lavapavimenti) in ogni ambiente di casa, mandando definitivamente in pensione lo straccio bagnato. E ancora esistono dispositivi che alzano le tapparelle e accendono il purificatore d'aria e molto altro ancora.

La pulizia degli ambienti domestici è davvero molto importante per la nostra salute fisica e mentale, vivere in una casa organizzata e pulita ci fa sentire più sereni e soddisfatti, soprattutto per tutti coloro che soffrono di allergie.