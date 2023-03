"Una Rete in Viaggio. Storie, idee, progetti", seconda edizione

Prende il via la seconda edizione di "Una Rete in Viaggio. Storie, idee, progetti" promossa da Rete Fotografia di Milano, associazione che riunisce i principali archivi fotografici italiani con lo scopo di mettere i soci in dialogo tra loro. È pensato come viaggio itinerante alla scoperta delle sedi degli Enti, Fondazioni e Musei che ne fanno parte per valorizzare i grandi patrimoni fotografici dei loro archivi.

Il primo dei tre incontri in programma è organizzato in collaborazione con Fondazione Sella e si terrà a Biella giovedì 9 marzo alle ore 18 nella suggestiva sede del Lanificio Maurizio Sella. Fabrizio Trisoglio, presidente di Rete Fotografia e responsabile scientifico di Fondazione AEM di Milano, ne spiega i contenuti e la filosofia: “Il tema generale della nuova edizione è dedicato alla trasformazione del paesaggio. Gli scenari antropici della montagna, della pianura e del mare diverranno il virtuoso pretesto per una riflessione multidisciplinare: in particolare la montagna, terra straordinaria di confine ma anche di osmosi culturale e commerciale. A partire dal tema dei “pionieri” della fotografia in alta quota, si affronteranno le trasformazioni del paesaggio montano da un punto di vista fisico-geografico e concettuale, incrociando con i patrimoni conservati i temi del lavoro, dell’ambiente antropizzato e dei mutamenti climatici, e sottolineando le differenze dell’approccio fotografico dalla metà dell’Ottocento ad oggi.”

Il talk alla Fondazione Sella avrà come focus la fotografia di montagna, con la partecipazione di Agostina Lavagnino (Archivio di Etnografia e Storia Sociale AESS – Regione Lombardia), Daniela Scala (Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – CDEC), Andrea Pivotto (Fondazione Sella) e Fabrizio Trisoglio (Fondazione AEM).

“Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa - commenta Angelica Sella, presidente di Fondazione Sella - che promuove la conoscenza e il dialogo tra diversi enti che si occupano di archivi fotografici. Abbiamo condiviso lo scopo di valorizzare la storia di territori morfologicamente diversi tra loro - la montagna, la pianura e il mare - attraverso la lettura del processo di trasformazione intervenuto nel tempo mettendo a confronto immagini provenienti da vari archivi”.

La Fondazione Sella si trova a Biella all’interno dell’ex Lanificio Maurizio Sella. Qui ebbe inizio l’attività imprenditoriale di una famiglia la cui storia fu fortemente intrecciata con la nascita e lo sviluppo della tecnica fotografica e la fotografia di montagna. Il suo archivio conserva oltre un milione di immagini con un rilevante focus sulle prime immagini realizzate in alta montagna dai pionieri dell’esplorazione e della fotografia. Custodisce l’intera opera di Vittorio Sella che con diari e immagini documenta le sue spedizioni sulle Alpi e su altre importanti vette nel mondo.

L’itinerario di Una Rete in Viaggio proseguirà in aprile a Villa Ghirlanda, sede Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo Milano, e a Palazzo Berlam, nuova sede dell’Archivio Storico di Assicurazioni Generali di Trieste, a maggio.

Per informazioni: info@fondazionesella.org| 015 25 22 445

Prossimi incontri 15 aprile 2023, ore 10.30 Tema: LA PIANURA Sede: Museo di Fotografia contemporanea | Via Frova 10, Cinisello Balsamo - Milano Con la partecipazione di Fondazione Dalmine, Fototeca Gilardi, Museo di Fotografia Contemporanea Per prenotarsi in presenza: Milano | Servizio educativo Mufoco, Tel. 026605661 servizioeducativo@mufoco.org

5 maggio 2023, ore 10 Tema: IL MARE Sede: Palazzo Berlam - Assicurazioni Generali | Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, Trieste

Con la partecipazione di Archivio Storico Assicurazioni Generali - Trieste, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte - Trieste, Museo delle Storie di Bergamo, Museo del Mare - Trieste Per prenotarsi in presenza: Trieste: cmsafototeca@comune.trieste.it www.retefotografia.it | segreteria@retefotografia.it