Quaresima a Oropa: programma degli incontri e delle funzioni liturgiche

Continuano inoltre le VISITE GUIDATE al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia in programma ogni domenica con ritrovo alle ore 11 davanti ai cancelli del Santuario.

PROGRAMMA DI QUARESIMA “Pace in terra agli uomini che Egli ama”

VIA CRUCIS MEDITATA

Ore 15,30 – Basilica Antica

Venerdì 24 febbraio – S. Alfonso Maria de’ Liguori Venerdì 3 marzo – Paul Claudel

Venerdì 10 marzo – S. Giovanni Paolo II

Venerdì 17 marzo – Servo di Dio Mons. Luigi Giussani Venerdì 24 marzo – Mons. Renato Corti

Venerdì 31 marzo – Benedetto XVI

LITURGIE PENITENZIALI

Tutte le domeniche di Quaresima

Ore 15,15 – Basilica Antica

INCONTRI, TESTIMONIANZE, MUSICHE E CANTI

“Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra” (Sal 120)

In presenza in Sala Frassati e in streaming sul sito web sul Canale YouTube e Facebook di Oropa e su Suonate le Campane.

17 marzo ore 21

Ed essi dissero: “Signore, ecco qui due spade” Ma egli rispose “Basta!”. (Lc 22,38)

24 marzo ore 21

Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra (Sal 120)

31 marzo ore 21

Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra (Is 2,4)

SETTIMANA SANTA

Giovedì Santo 6 aprile

ore 18.15 – S. Messa in “Coena Domini”

Venerdì Santo 7 aprile

ore 15,00 – Via Crucis

ore 18,15 – Funzione della passione di Nostro Signore

Sabato Santo 8 aprile

ore 10,30 – Ufficio delle Letture

ore 21,00 – Veglia Pasquale