Eccidio di Salussola 9 marzo 1945 - 9 marzo 2023, tante le iniziative per la commemorazione

In occasione della ricorrenza commemorativa dell’eccidio di Salussola del 9 marzo 1945 che l’Amministrazione Comunale di Salussola celebra ufficialmente ogni anno, l’Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese apre il Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra e propone le seguenti iniziative all’insegna del ricordo di uno dei più efferati crimini della storia della Resistenza Biellese:

si effettueranno visite guidate alla sala espositiva “9 marzo 45” dedicata alla storia del martirio dei 20 partigiani del distaccamento “Zoppis” della 109° Brigata divisione d’assalto Garibaldi; sranno messi in esposizione i documenti riconducibili agli "Atti del procedimento penale contro i responsabili dell'eccidio" e la sentenza della Corte di Assise di Biella del 1946, documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Vercelli ed esposti in forma integrale al pubblico per la prima volta; sarà possibile assistere alle proiezioni dei video "Ad Memoriam" testimonianza di "Pittore", unico partigiano sopravvissuto all’eccidio, Sergio Canuto Rosa del quale quest’anno ricorre il 10° anniversario della morte (1921-2013) e del filmato realizzato dagli alunni della Scuola Media Statale Don F. Cabrio di Salussola “Come allora con gli occhi pieni di sogni e di ideali, i ragazzi raccontano la storia di Pittore”.

La ricerca della documentazione esposta, iniziata negli anni ‘90, all’epoca, fu possibile grazie all’insostituibile contributo di membri dell’A.N.P.I. Biella, Vercelli, Salussola - oggi assorbita nella sezione A.N.P.I Borra Savio Machieraldo Tempia di Alice Castello -, Valle Cervo, Archivio di Stato di Vercelli e di Biella, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese nel Vercellese e nella Valsesia.

Il Museo rimarrà aperto nei giorni di Giovedì 9 marzo e domenica 12 marzo 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Durante la settimana da venerdì 10 marzo a venerdì 17 marzo 2023 il Museo rimarrà aperto su prenotazione telefonando al numero 3533207515 o via mail all’indirizzo info@museolaboratoriosalussola.org. Accesso libero.