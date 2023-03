Candelo, alla Biblioteca Civica Livio Pozzo tante iniziative per la Festa della Donna

Il Comune di Candelo, il Consiglio della Biblioteca Civica L. Pozzo hanno avviato una proficua collaborazione con la Banca del Tempo, l’associazione culturale Mosaico e l’Associazione Orizzonti creativi per una coprogettazione che vede la Donna protagonista in tre micro-eventi nel mese di marzo 2023: Mimose e poesie sulle donne in biblioteca, lettura di Poesie dedicate alle donne, Dialogo a più voci. Che fatica essere donna!

Le tre iniziative, condivise con la consigliera delegata alle pari opportunità del Comune di Candelo, Erika Vallera, hanno avuto anche il patrocinio della Consigliera di Parita’ della Provincia di Biella e sono state inserite nel calendario provinciale del tavolo "Una città per le donne".

“Noi a Candelo, come sempre, cerchiamo di andare oltre le parole di circostanza” afferma Paolo Gelone, Sindaco di Candelo, “Candelo punta sulla cultura, sull’arte, sull'educazione, sul coinvolgimento: nulla di meglio dei libri per lanciare messaggi e contenuti che rimangono nel tempo, piccoli semi che sanno far crescere la cultura della parità, della tolleranza, della consapevolezza, del coraggio.”

“Lavorare insieme è importante per sviluppare progetti concreti e condivisi - affermano Mariella Biollino (presidente Consiglio di Biblioteca), Rosita Barco (presidente Banca del tempo) , Franca Spina (Pres ass culturale Mosaico) e Michele Carini, presidente Ass Culturale Orizzonti creativi- e, dopo l’isolamento del Covid, il metodo della coprogettazione favorisce il confronto e aiuta nella realizzazione delle iniziative stesse”.

Nel dettaglio:

- Mimose e poesie sulle donne in biblioteca

A partire dall’8 marzo e fino al 15 marzo, nell’orario di apertura della Biblioteca Civica L. Pozzo, a tutte le donne lettrici oppure a quelle che vorranno visitare la biblioteca e curiosare tra i libri in esposizione, verranno offerti rametti di mimosa e poesie scritte da alcune socie della Banca del tempo in un’elegante confezione ideata e realizzata dalla Banca del tempo stessa. Vi aspettiamo in biblioteca. Sara’ anche l’occasione per dialogare e sfogliare gli ultimi libri acquistati: lunedì (ore 15.00-18.00); martedì ore 9.30/11.30; mercoledì ore 9.30/11.30- 15.00-18.00; giovedì ore 9.30/11.30- 15.00-18.00; sabato ore 9.00-11.30.

- A MANI NUDE E A CUORE APERTO- A CURA

Ass. Cult Orizzonti Creativi onlus Quando Poesia, Musica, Arti Visive ci raccontano le Donne Performance con Artisti Biellesi Sabato 11 marzo ore 16.30 Centro Culturale Le Rosminiane- Sala degli Affreschi P.C. Robiolio. Piu’ di venti autori, attori, pittori e grafici, in rappresentanza dell’Associazione Orizzonti creativi,che collabora da mesi con il Consiglio di Biblioteca, ci accompagneranno nella lettura di Poesie dedicate alle donne. Ad arricchire l’ambiente le opere artistiche aventi lo stesso tema. Autori: Matteo Bonino, Laura Boerio, Giorgio Fogliano, Luca Foscale, Nives Frison, Giuliana Guzzon, Nino Nemo, Iole Notarangelo, Roberta Privizzini, Sara Rizza, Anna Turotti Pittori/Scultori: Paola Braghin, Nives Frison, Mauro Lombardi, Artemisia Loro Piana, Iole Notarangelo, Pietro Raco, Cristina Scalabrino, Carla Vallata Musicisti: INSIEME…BAROCCO (Fabrizia Barbin al clarinetto sib, Maria Teresa Carlevato all’arpa e flauto, Gabriella Chiarletti al clarinetto basso, Romolo Gobbi all’euphonium, Rosanna Mosca al flauto) Verranno proposte sei tematiche, identificate leggendo le composizioni dei Poeti e osservando le opere pittoriche e scultoree degli Artisti, che evidenzieranno le molteplici valenze dell’Universo Femminile: La figura femminile nella Storia antica e nella Mitologia, La Forza e la determinazione, La donna vista dall’universo maschile e Amore idealizzato, Dalla donna idealizzata alla donna carnale - La liberazione sessuale degli anni 70, Emozioni quotidiane, La violenza fisica e psicologica. Attraverso queste tematiche saranno presentate le opere letterarie introdotte da intermezzi musicali a cura di INSIEME…BAROCCO. Gli autori dialogheranno con la professoressa Federica Ugliengo. Letture a cura di Giorgio Fogliano, Sabrina Girardo, Artemisia Loro Piana, Nino Nemo, Iole Notarangelo, Roberta Privizzini, Pietro Raco, Sara Rizza, Anna Turotti

- Dialogo a piu’ voci. Che fatica essere donna!

Sabato 18 marzo -Ore 16.30 - Centro Culturale le Rosminiane –Sala degli affreschi Da un’idea del Consiglio di Biblioteca è nata un’importante collaborazione e coprogettazione tra Banca del Tempo, Ass. cult Mosaico e Ass Orizzonti creativi onlus. Al centro della performance, la figura femminile vista sotto vari punti di vista, grazie alla partecipazione di alcune donne che svolgono attivita’ diverse, ma con problematiche affini . Le donne porteranno la loro esperienza in campi diversi mettendo in evidenza le tematiche comuni legate al quotidiano, alla famiglia, al lavoro e alla “fatica di essere donne”. Intermezzi con letture di poesie rivolte alle donne e scritte dalle donne della Banca del Tempo di Candelo.