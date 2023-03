Portare il proprio cane in azienda, cosa dice la legge?

Molti felici possessori di animali da compagnia vorrebbero avere la possibilità di portare il proprio amico a quattro zampe sul posto di lavoro. Nel mondo ci sono sempre più aziende che permettono di portare gli animali domestici (in particolare cani e gatti) sul luogo di lavoro. Ma allora è possibile farlo? Ne abbiamo parlato con Oliver Vitale, titolare dell’azienda Gemini Sicurezza, che da oltre 10 anni si occupa di sicurezza sul lavoro.

“La risposta non è così semplice: è necessario trovare un punto d’incontro tra la legge ed il buon senso. Prima di tutto, dobbiamo sapere che portare animali da compagnia sul luogo di lavoro non è espressamente vietato dalla legge, ma in assenza di una legislazione dedicata all’argomento dobbiamo applicare la legislazione generale, cioè il Codice Civile.

L’articolo 2087 del Codice Civile cita: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Quindi, nei casi in cui la presenza di animali possa causare un pericolo per i lavoratori ed il loro accesso, dovrà essere vietato. Inoltre, la presenza di un animale in azienda potrebbe essere un pericolo per l’animale stesso (investimento, schiacciamento, ecc.). L’animale potrebbe anche essere pericoloso per le altre persone presenti sul luogo di lavoro o essere fonte di allergie o causare disagio a persone che possiedono fobie personali nei confronti degli animali in generale.

Il datore di lavoro dovrà, quindi, effettuare una vera e propria valutazione dei rischi prendendo in considerazione i punti precedenti. Nel caso in cui questa valutazione si concludesse con esito favorevole, sarebbe indicato formulare un Regolamento per la conduzione degli animali in azienda, indicando chiaramente i luoghi in cui ne è consentito l’accesso. Sarà necessario inserire nel regolamento le prescrizioni della Circolare del Ministero della Salute del 16/08/2013, in cui si dice che gli animali devono:

- Essere tenuti al guinzaglio

- Avere a disposizione una museruola

- Essere registrati all’anagrafe canina

- Avere effettuato le vaccinazioni

- Essere puliti ed in buona salute

- Non essere molesti (quindi educati)

In ogni caso, se un animale cagiona un danno, la responsabilità è del proprietario anche in azienda; quindi, si consiglia la stipula di una specifica assicurazione”.

Gemini Sicurezza S.r.l. è una società di servizi nata nel 2011 dall’unione di forze, professionalità polivalenti e dall’esperienza di chi opera già da tempo nel campo dell’igiene, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro.

Il titolare della società è Oliver Vitale che ha alle spalle una lunga esperienza nella gestione e consulenza aziendale in diversi settori produttivi e del terziario.

Gemini Sicurezza S.r.l. si trova in via Torino 55/D, a Biella (BI).

