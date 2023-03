“Approccio all’ipnosi, applicazione e benefici”, conferenza con Michela Montecatino di Aosta

L’Associazione Culturale NuovaMente organizza per sabato 4 marzo alle 15, presso la sede di Biella (Viale Macallè 10), la conferenza “ Approccio all’ipnosi, applicazione e benefici” con la dottoressa Michela Montecatino di Aosta.

L'ipnosi è uno stato naturale e quotidiano: in determinate condizioni il cervello arriva naturalmente a modificare il suo stato di coscienza (trance) e ad alterare certe funzioni sensoriali, fisiologiche o psicologiche.

La tecnica ipnotica si basa proprio su questa capacità cerebrale naturale per realizzare un cambiamento desiderato: liberarsi di paure,fobie,tensioni, calmare il dolore,lo stress, vincere una cattiva abitudine come il fumare, essere dipendenti dall'alcool, dai social, sviluppare una risorsa interna, acquisire maggiore fiducia in sé stessi e stima di sé, superare un lutto, vincere la depressione, migliorare le performance intellettuali e sportive.

L’evento sarà condotto dalla dottoressa Michela Montecatino, che esercita in valle d’Aosta e in Svizzera. Laureata in Scienze antropologiche ed etnologiche dal 2021 pratica anche l'ipnoterapia ericksoniana.

E’ tra i fondatori dell’Associazione svizzera “ Hypnose Entremont” che unisce tutti gli ipnoterapeuti elvetici. Recentemente anche l’Azienda Sanitaria Locale di Biella ha avviato un percorso formativo rivolto al Personale sanitario basato sulla “Comunicazione Ipnotica” per supportare pazienti che devono affrontare procedure diagnostiche e terapeutiche invasive.

Il progetto, promosso dalla dottoressa Antonella Croso, Direttore Struttura Complessa (SC) Direzione delle Professioni Sanitarie, ha previsto a partire dal 2022 l’attivazione di Corsi di formazione base che ad oggi vedono formati 50 Professionisti tra cui Infermieri Ostetriche e Fisioterapisti.

Ingresso con prenotazione obbligatoria inviando una mail a nuovamentebiella@libero.it o telefonando al 3470537574.

Informazioni sul sito www.nuova-mente.org .