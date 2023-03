Alla biblioteca ragazzi di Biella torna "Vietato non sfogliare"

In Biblioteca ragazzi torna da domani, venerdì 3 a giovedì 30 marzo, la mostra “Vietato non sfogliare” visitabile per le classi su appuntamento e per l’utenza libera in orario di apertura al pubblico della biblioteca.

La mostra comprende un allestimento interattivo e a misura di bambino e una selezione, sempre aggiornata, di oltre 100 volumi per l’infanzia, accessibili e attenti al tema della disabilità. La mostra offre ai visitatori la possibilità di conoscere libri tattili con traduzione in Braille, in Lingua dei Segni, ad alta leggibilità, in simboli, senza parole, audiolibri ed ebook, sia italiani sia stranieri, ma anche albi illustrati, fumetti, romanzi e racconti che della disabilità hanno fatto occasione di narrazione.Costruita come un piccolo villaggio dedicato ai diversi modi di leggere e raccontare le storie, la mostra si presta a una visita curiosa ed interattiva, rivolta in particolare ai bambini tra i 5 e i 12 anni.

Nell'ambito dell'esposizione, sono in programma letture e laboratori per utenza libera:

- venerdì 3 marzo h 17 (dai 5 anni) “Storie da giocare”: laboratorio di sperimentazione e letture interattive. Libri-gioco e giochi narrativi sono protagonisti di questo laboratorio in cui sperimentare modi di leggere interattivi, far dialogare pagine e invenzioni, costruire sfide multisensoriali e storie dinamiche ad alto tasso di coinvolgimento

- sabato 11 marzo h 10 (da 3 a 6 anni), h 11.30 (dai 7 anni) “Storie per le dita”. Laboratorio di esplorazione multisensoriale per costruire nuove pagine per dita e occhi curiosi Una lettura al buio di libri tattili adatti all’età dei partecipanti aprirà la strada ad attività di esplorazione multisensoriale attraverso cui scoprire possibilità comunicative nascoste dei diversi materiali e a partire dalle quali costruire nuove pagine per dita e occhi curiosi!

- sabato 18 marzo h 10 (da 3 a 6 anni), h 11.30 (dai 7 anni) “Storie silenziose”: laboratorio di lettura e composizione di nuove avventure tutte fatte di figure.

A partire dalla lettura di una ricca selezione di wordless book, i partecipanti potranno sperimentare la bellezza di storie che nascono dalla voce del gruppo e che prendono ogni volta una forma differente. Ispirati da queste ultime, potranno quindi cimentarsi nella composizione e condivisione di nuove avventure tutte fatte di figure- lunedì 20 marzo h 17 “Normale sarai tu!” lettura teatrale a cura di FaberTeater ispirata ai libri in mostra Per informazioni e prenotazioni chiamare il n. 0153507651 oppure scrivere a bibragazzi@comune.biella.it.

La mostra è stata progettata e realizzata da Area Onlus con il contributo della Regione Piemonte