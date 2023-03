In contromano sulla Torino-Pinerolo, multa salata da 2000 euro

Tragedia sfiorata, domenica mattina verso le 11, sul raccordo tra Torino e Pinerolo, in direzione Torino. E' dovuta intervenire una pattuglia della Polizia Stradale per fermare una vettura che stava percorrendo la strada in contromano.

Il veicolo stava viaggiando all’altezza dello svincolo Drosso, a ridosso della corsia di emergenza che si trova vicino al guardrail di destra. Gli agenti hanno bloccato il veicolo e hanno ricostituito le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Al volante, una cittadina cinese di 50 anni che arrivava dalla tangenziale sud di Torino. La donna ha raccontato di aver sbagliato strada, ma questo non le ha risparmiato controlli sul tasso di alcol o sull'assunzione di sostanze stupefacenti. In entrambi i casi, l'esito è stato negativo.Per lei, dunque, è scattato il sequestro dell'auto per tre mesi e una multa che supera i duemila euro.