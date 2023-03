Fiamme in un camping a Oltrefiume, distrutte due casette

Intorno alle ore 18 di mercoledì 2 squadre del Comando dei vigili del fuoco di Verbania con autobotte sono intervenute nel comune di Baveno, in località Oltrefiume, per un incendio di due casette in legno prefabbricate ad uso turistico, che sono andate completamente distrutte.

I vigili del fuoco, dopo due ore di lavoro, sono riusciti a contenere ed estinguere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero alle casette adiacenti, che hanno riportato solo danni alla copertura esterna dovuti all'irraggiamento. Nessuna persona coinvolta.

Sul posto in supporto sono intervenute anche le squadre di vigili del fuoco volontari di Gravellona Toce e Stresa. I vigili del fuoco di Stresa sono rimasti temporaneamente sul luogo al fine di mantenere un presidio di sicurezza attiva.