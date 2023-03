Due anziani biellesi nel mirino di un finto Carabiniere: uno lo scopre, l'altro viene derubato di oro e denaro

Si finge Carabiniere e mette nel mirino due anziani biellesi. In un caso il colpo fallisce, nell'altro riesce a portar via monili in oro e denaro contante.

È successo ieri pomeriggio, 1° marzo. Intorno alle 16.30, un uomo sulla cinquantina si è presentato alla porta di un pensionato: dopo essersi qualificato come appartenente alle forze dell'ordine, avrebbe raccontato di essere lì per effettuare un controllo al suo veicolo. Insospettito dalle modalità, alquanto inusuali, il 77enne di Salussola li avrebbe confidato che esisteva un sistema di videosorveglianza nella proprietà; inoltre, avrebbe chiamato il 112 per verificare il controllo. Vistosi scoperto, lo sconosciuto si è poi allontanato dall'abitazione, con una scusa, a forte velocità.

Qualche ora dopo, un anziano di Candelo ha contattato i militari dell'Arma raccontando una storia simile: in questo caso, il soggetto era riuscito a impadronirsi di alcuni oggetti di valore, a suo dire, provento di una sedicente rapina avvenuta nei giorni prima. Sui due episodi, indagano i Carabinieri: c'è il forte sospetto che il responsabile sia lo stesso, visto il modus operandi e il lasso temporale di poco meno di un'ora intercorso tra i due fatti.