Biella: Finisce sulla rotonda, travolge un palo e si ribalta. Auto distrutta e occupanti soccorsi FOTO

Arrivava da via Rigola, intorno a mezzanotte, probabilmente ad alta velocità, quando il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è finito sulla rotonda che immette sulla via Ivrea, travolgendo anche il palo dell'illuminazione e finendo la sua corsa su un fianco. I Vigili del Fuoco, arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 e alla Polizia, hanno soccorso gli occupanti e messo in sicurezza il mezzo riportandolo in posizione per poter essere prelevato dal carro attrezzi.

L'auto è andata completamente distrutta mentre per gli occupanti sembrerebbe non ci siano state gravi conseguenze. I sanitari hanno medicato tutti sul posto in attesa degli accertamenti di rito da parte della Polizia stradale ed eventuale ricovero preventivo per verificare le condizioni fisiche che al momento non sembravano gravi.