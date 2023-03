A Gaglianico ubriaco sdraiato in mezzo alla rotonda, un altro è riverso a terra a Ponderano (foto di repertorio)

Due uomini di Gaglianico e Ponderano, palesemente ubriachi, sono stati trasportati ieri in ospedale per l'assistenza del caso. Uno è stato trovato sdraiato in mezzo alla rotonda, l'altro era completamente riverso a terra. Oltre ai sanitari del 118, erano presenti anche i Carabinieri, allertati da alcuni cittadini.