Intervento congiunto di Carabinieri e 118 per un'anziana di Masserano trovatasi in difficoltà. L'allarme è stato lanciato ieri sera, 1° marzo. Stando alle prime ricostruzioni, l'85enne è caduta a terra all'interno della sua abitazione e si sarebbe procurato un taglio alla testa. Assistita dal personale sanitario, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.