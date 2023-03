Valdengo, un evento per trattare la violenza di genere: si presenta il libro di Martina Botta

Un evento a Valdengo per trattare la violenza di genere. Si tratta della presentazione del libro di Martina Botta dal titolo “Dopo il buio, c'è sempre il sole: Una vita oltre le parole": l'opera letteraria vuole essere una forte testimonianza sulle tematiche che trattano la violenza sulle donne.

L’autrice, residente a Valdengo, parlerà per la prima volta in assoluto in paese, presso la biblioteca civica, alle 18.30 di domani, venerdì 3 marzo. L'evento è realizzato dalla Biblioteca Civica di Valdengo, in collaborazione con l'associazione Non Sei Sola. Ai saluti del sindaco Roberto Pella e del presidente del consiglio di biblioteca, seguirà l'intervento dell'autrice (con lettura di brevi passi del libro) e della presidente dell’Associazione Non Sei Sola Ilaria Sala, con presentazione dell'Associazione e della rete interistituzionale a disposizione.

“L'intento, oltre a promuovere la diffusione del libro, che è un'importante testimonianza, è far capire alle donne vittime di violenza, ma anche ai loro familiari e amici, che ci sono aiuti concreti e ben strutturati sul territorio biellese – spiegano gli organizzatori – Queste realtà possono aiutarle ad uscire dalle situazioni probabilmente percepite come immodificabili”.