Continua ad impazzare Carnevale nel Biellese.

Domenica 5 marzo sarà la volta del Carnevale Mottalciatese, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con i coscritti dal 2002 al 2005 in Piazza Comunale, con un pomeriggio a base di panini e salamini, bibite,vin brulé, scherzi, giochi e intrattenimento per i bambini.

Il Carnevale comincerà alle 15 in piazza comunale con la distribuzione della fagiolata e la banda musicale di Mottalciata-Castellengo. Alle 16 l'estrazione della lotteria.