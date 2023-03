C'è la scuola elementare di Castelletto Cervo tra le premiate per il concorso "Scatta il tuo Natale"

Oltre 4300 bambini coinvolti, 64 le scuole primarie aderenti, otto le vincitrici - una per ciascuna provincia del Piemonte - che riceveranno il contributo di 1000 per realizzare una visita didattica: questi sono i numeri del concorso “Scatta il tuo Natale”, la competizione creativa promossa dall’Assessorato all'Istruzione e Merito, guidato dall’Assessore Elena Chiorino, per stimolare la fantasia dei più piccoli legata alle festività natalizie, con il prezioso aiuto dei propri insegnanti.

“Vedere con quanta passione i bambini hanno risposto alla nostra chiamata è commovente - sottolinea l’Assessore Elena Chiorino che prosegue - l’intento era quello di stimolare la presa di coscienza da parte dei più piccoli sui valori intrinsechi del Natale; offrire, inoltre, un contributo per facilitare l’uscita dalle classi e quindi vivere un’esperienza didattica indimenticabile è il fondamento per dimostrare a questi bambini che c’è un mondo incredibile da esplorare e possono cominciare a farlo grazie alla scuola. Ringrazio tutti gli insegnanti che hanno aderito e collaborato con profonda dedizione, rendendo possibile questa iniziativa”.

Così come da regolamento, le foto, inviate entro e non oltre il 20 gennaio 2023, dovevano ritrarre piccoli lavoretti, addobbi, presepi e quanto più potesse rendere al meglio lo spirito del Natale.

Nei giorni scorsi, una commissione interna ha valutato i sessantaquattro elaborati arrivati da altrettante scuole della Regione, individuando gli otto lavori più rappresentativi, uno per provincia, nonostante tutti i progetti fossero davvero di rara bellezza.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione quale riconoscimento simbolico per impegno e creatività.

Tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate sulla pagina dedicata del sito internet regionale https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/scatta-tuo-natale-2022-23 e sul profilo Instagram https://www.instagram.com/scattailtuonatale/

Ecco le scuole vincitrici: si tratta delle elementari “Nostra Signora delle Grazie” di Nizza Monferrato (AT);delle “Giovanni Monevi” di Visone (AL); della scuola di Castelletto Cervo (BI); di quella di Pagno (CN); delle elementari dell' Istituto Maria Ausiliatrice di Novara; della scuola dell'Istituto comprensivo “Rodari” di Omegna (VCO); della elementare di Rustichelli di Ronsecco (VC) e della elementare di Caravino (TO).