Ponderano, la minoranza: "Democrazia un lusso di pochi"

"L'ultimo consiglio comunale è stato convocato per domani venerdì 2 marzo alle 11, mi spiegate la gente che lavora come fa a partecipare?". Va dritto al dunque Marco Romano della minoranza in consiglio comunale a Ponderano, del gruppo consigliare Ponderano Merita, che oggi giovedì 1 marzo, ha convocato una conferenza stampa con il consigliere Marco Gardiolo per rendere conto di quanto sta accadendo a Ponderano.

"Io sono un libero professionista e oggi sarò in consiglio. Ho spostato un po' di appuntamenti, ma non ci sarà tutta l'opposizione. Alle 11 di venerdì come fai?". Una vicenda che va avanti da tempo per l'opposizione, ma che anzichè migliorare peggiora. "In genere viene convocato alle 17 che è ancora presto - prosegue Romano - . Non sarebbe possibile almeno metterlo alle 17,30 o alle 18 o sabato mattina come facevano noi quando eravamo in maggioranza?".

Domani è anche prevista una premiazione di una donna non più molto giovane. "Forse si è pensato di organizzarla a quell'ora per quello, non lo so, il fatto è che è davvero un peccato per il nostro gruppo. Non escludo di fare una segnalazione al Prefetto se non cambieranno le cose, lavorare così è difficile".

Rincara la dose il consigliere Marco Gardiolo: "Siamo stati eletti da, 49% della popolazione di Ponderano, e a queste persone dobbiamo rendere conto del nostro operato. Dobbiamo essere messi in condizione di fare il nostro lavoro, perchè il paese è diviso in due. Quello che sta facendo l'amministrazione è un attacco alla democrazia. Io per esempio domani non ci sarò, sono dipendente non posso fare quello che voglio. A parte l'ora assurda, ma il consiglio è stato anche convocato all'ultimo, appena qualche giorno fa".