Lavori in corso Pella e in via Duomo, attenzione alla viabilità

Per svolgere dei lavori per conto di E-Distribuzione Elecnor, sono state emesse due ordinanze.

La prima istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, il limite dei 30 km/h, il restringimento della carreggiata e la sospensione della circolazione veicolare in Corso Pella (tratto adiacente Cascina Oremo) dalle ore 8,00 di lunedì 6 marzo 2023 alle 24,00 di venerdì 10 marzo 2023.

La seconda disporrà invece il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori, in via Duomo, lato nord, da via Seminari a via Battistero per tutta la giornata da lunedì 6 marzo 2023 a sabato 18 marzo 2023 e in via Seminari (4 stalli blu), all’angolo con via Amendola, (due giorni nell’arco di tempo dei lavori).

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare in via Duomo, all’altezza di via Battistero, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.