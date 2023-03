Il sogno di Giacomo sarà realtà, al via raccolta fondi nel ricordo del giovane di Vigliano mancato a 27 anni

Il sogno di Giacomo Sappino diventerà ben presto realtà. Nei giorni scorsi, la Pro Loco di Vigliano Biellese si è riunita per stabilire modalità e tempi di attuazione della raccolta fondi volta a portare i ragazzi dell'oratorio di Santa Maria Assunta alla Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Lisbona il prossimo agosto.

Un'iniziativa lodevole, fortemente voluta dal giovane animatore di 27 anni, mancato prematuramente lo scorso 20 febbraio all'affetto dei suoi cari. La sua scomparsa ha sicuramente lasciato un grande vuoto dietro di sé in seno alla comunità. Specialmente in occasione della riunione del direttivo, avvenuta lo scorso martedì, dove è stato ratificato l'ingresso in consiglio di Luca Mozzato, insieme alla nomina di Luca Masera nel ruolo di vicepresidente, in sostituzione del compianto Sappino. Inoltre, è giunto il via libera per la raccolta fondi, a cui hanno aderito Pro Loco e altre associazioni del paese.

“In particolare, domenica 12 marzo in occasione della tradizionale Camminata della donna organizzata in collaborazione con il Comune e l'Associazione Podistica, la sede della Pro Loco di Vigliano sarà aperta a partire dalle 14, non solo per la registrazione dei partecipanti ma sarà presente un apposito punto di raccolta delle offerte per 'il Sogno di Giacomo', così da consentire a chiunque di partecipare – spiega il presidente Paolo Bobbola - Chi ha intenzione di fare una donazione ma è impossibilitato a esserci il prossimo 12 marzo, è pregato di contattare via mail la Pro Loco all'indirizzo info@prolocovigliano.it ove riceverà tutte le istruzioni. Infine, durante la prossima edizione di ViVigliano (9-18 giugno 2023), una giornata (probabilmente l'11 giugno) sarà dedicata a ricordo di Giacomo con iniziative varie, che verranno man mano comunicate”.