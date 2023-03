Per le video adozioni di Newsbiella.it, ecco Daniela, una gatta "di carattere", VIDEO

Questa settimana abbiamo salutato Luna che è andata a casa, come i suoi fratellini, e adesso tutti e tre si godono la vita coccolati nelle loro famiglie.

Alla nostra Valentina che ne aspetta 6, si è aggiunta Betta che ne aspetta 4 e purtroppo abbiamo scoperto dalla lastra che ha un pallino incastrato nella schiena.

Le spese aumentano, ma noi vi aspettiamo la sera del 4 marzo alla nostra cena vegetariana per raccogliere fondi le sterilizzazioni.

Se vi fa piacere passare una serata in compagnia contattateci al 328 85 87 460, Zia Paola e le volontarie vi aspettano!

DANIELA

Per la nostra Daniela cerchiamo un’adozione del cuore: ha già 15 anni ed è riuscita a sconfiggere la strongiloidosi che le ha rovinato un polmone. È anche cieca da un occhio, ma riesce comunque a godersi la sua cuccetta vicino alla stufa. È a Gattopoli da quest’estate e si è rimessa in salute (a guardare la linea forse anche troppo…), ma vista la sua timidezza non è ancora riuscita a trovare un’adozione. Ha bisogno di un ambiente tranquillo come quello di una casa e di tempo per potersi fidare delle persone, probabilmente in strada era stata anche presa a calci da qualcuno.

Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16:30-18:00) su appuntamento (per prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15:00-18:00) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.