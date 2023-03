Rally & Co al Rally Vallate Aretine, FOTO

Riparte da Arezzo il campionato italiano rally autostoriche in occasione della 13° edizione del Rally Vallate Aretine.

Tre gli equipaggi al via per la scuderia biellese Rally & Co capitanati da Marco Bertinotti e Andrea Rondi campioni italiani 2021 che a bordo della rinata Porsche 911 (dopo l'incidente del 2022) partono con ambizioni di alta classifica, non potrebbe essere altrimenti per un equipaggio che ormai è considerato ai vertici del rallysmo tra le auto storiche.

New entry in scuderia per Walter Anziliero navigato dalla figlia Alyssa che a bordo della loro Ford Escort Rs 2000 puntano ad entrare nella top ten ed accumulare punti importanti in ottica campionato. Seconda gara con i colori lanieri dopo lo sfortunato ritiro al vali del Tevere per Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani sempre velocissimi a bordo della consueta opel corsa gsi pronti ad affrontare i 108 km di prove speciali suddivisi in 8 tratti cronometrati che decreteranno il vincitore sabato sera con l'arrivo nel centro della bellissima città Toscana di Arezzo.