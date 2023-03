Per Biella Nuoto doppio weekend in vasca

Due fine settimane di competizione per la compagine bianco-azzurra, impegnata al Palazzo del Nuoto di Torino in occasione delle classiche manifestazioni regionali della Federazione Italiana Nuoto. I primi a salire sui blocchi sono stati i “categoria” per la terza tappa della “Coppa Parigi”.

Il gruppo e’ in costante miglioramento in vista due Campionati Regionali. Primati personali per Bergamini Nicolò nei 100 stile , 100 farfalla e 100 dorso; D’Oria Federico nei 100 stile libero, Garra Flaminia nei 100 farfalla, Iovino Alessandro 100 stile e 100 farfalla, Mazzia Piciot Vittoria nei 100 stile e Varra Victoria si 100 stile libero. Ben si comportano ma non abbassano il “crono” Mazzia Piciot Filippo nei 100 stile e 100 farfalla e Negri Mattia nei 100 stile.

Tanta emozione per i più piccoli esordienti “B” in acqua nel week-end appena trascorso. Esordio molto positivo per Pezzo Cecilia e Versace Samuele impegnati nei 50 stile e 50 rana ; mentre Piccolo Francesca, già alla terza prova del “Grand Prix” , si conferma con un ottimo 100 dorso e si difende nella prova a classifica dei 50 rana . Movimento in crescita per la storica società “laniera” che sarà impegnata nel mese di Marzo in occasione dei “Campionati Regionali di Categoria” e nella IV tappa del “Grand Prix esordienti B. Nelle foto il gruppo dei “Categoria” e quello dei piccoli esordienti “B”.