Infrastrutture, Molinari: “Con Salvini al Mit 302,8 mln per Pedemontana”

“In arrivo 302,8 milioni per il primo stralcio dei lavori della Pedemontana Piemontese. Continua il lavoro del ministro Salvini al Mit per sbloccare e velocizzare opere strategiche ferme da anni. Nel dettaglio, si parla del tratto dell’A26 (Genova Voltri – Gravellona), in località Ghemme che collega l’area con Biella. Circa 14 chilometri, 4 svincoli per il collegamento della viabilità con le località Masserano, Roasio, Gattinara e con la A26 nel comune di Ghemme, 6 cavalcavia e 6 viadotti, uno dei quali di circa un chilometro sopra il fiume Sesia. Con la Lega al governo la musica è cambiata, facciamo ripartire i territori partendo dalle infrastrutture fondamentali per la nostra economia”. Così il capogruppo alla Camera e coordinatore Piemontese della Lega Riccardo Molinari.