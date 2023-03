Fenoglio: "Forza Italia, dal territorio alla politica nazionale importante forza di governo"

"Forza Italia attraverso i suoi rappresentanti nella maggioranza di governo si conferma elemento fondamentale del centrodestra .

L’importante risultato che ha portato alla pubblicazione del bando di gara d’appalto per i lavori della pedemontana, opera attesa da decenni per lo sviluppo del nostro territorio è frutto dell’ottimo lavoro svolto dell’On. Roberto Pella in commissione bilancio in sinergia con il sottosegretario alle infrastrutture Tullio Ferrante.