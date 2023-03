Scarlatta Piante: “Ecco il segreto per rendere fertile il terreno e avere un orto biologico”

Febbraio sta finendo e, gli appassionati di orto, sapranno benissimo che questo è il momento perfetto per preparare la terra alla semina. Purtroppo, però, non è detto che il terreno che si ha a disposizione sia sempre perfetto e coltivabile: per questa ragione oggi, Davide di Scarlatta Piante, rivelerà ai lettori di NewsBiella un segreto - completamente naturale - per rendere fertile il terreno che verrà utilizzato per preparare il proprio orto.

Avere qualche metro quadro di terra vicino a casa per farsi l’orto è una vera e propria fortuna: è un’ottima soluzione per mangiare prodotti genuini, sani e letteralmente a chilometro zero, senza contare poi la grande soddisfazione che si prova nel portare a tavola le verdure coltivate e raccolte con le proprie mani. Tutti gli anni, però, Davide si trova di fronte a moltissimi clienti che hanno bisogno di consigli su come migliorare la condizione del loro terreno perché, una volta iniziato a vangare la terra per prepararla alla semina, hanno trovato dei veri e propri disastri.

“Alcuni scoprono di avere un terreno troppo argilloso o sabbioso, altri trovano dei ristagni d’acqua, altri ancora dei blocchi di terra così duri da non riuscire nemmeno a romperli con la vanga” spiega. “Farsi prendere dallo sconforto è un attimo e, non lo nego, tantissimi hanno pensato di gettare la spugna; in realtà la soluzione è molto semplice e viene proprio in aiuto dalla natura stessa: si tratta del compost!”.



Il compost è un ammendante completamente naturale formato da un insieme di sostanze vegetali selezionate, miscelate e fermentate aerobicamente senza aggiunta di altri elementi, salvo acqua e aria. Molti lo producono in maniera “casalinga”, senza sapere però che il compost “fatto in casa” è diverso da quello professionale che si trova in vivaio: il compost casalingo spesso non è fatto maturare nella maniera corretta - non viene arieggiato a sufficienza, non ha un corretto equilibrio tra le sue componenti secche e le sue componenti umide - e, il risultato, è un prodotto con un odore sgradevole che, oltre ad essere poco piacevole all’olfatto, è anche dannoso per il proprio orto.

“Insomma, si rischia di peggiorare la situazione del terreno invece di migliorarla” continua Davide. “Il compost professionale che invece i clienti possono trovare da noi, è monitorato dall’esatto momento in cui viene prodotto; l’azienda che ce lo fornisce si occupa di selezionare personalmente le componenti secche e quelle umide per assicurarsi che ci sia il perfetto equilibrio tra le due parti e controlla quotidianamente che l’ambiente in cui matura sia adeguatamente arieggiato. Dopo una bio-ossidazione di 3 mesi, trasferiscono il compost in platea scoperta per la fase di stagionatura, che per il prodotto raffinato dura altri 3-6 mesi e durante la quale cominciano a formarsi le sostanze umiche. E a questo punto, altro che odori sgradevoli… Si sente solo profumo di funghi e sottobosco! Non c’è ammendante naturale che regga il confronto” conclude. Si tratta, quindi, di piccole accortezze che fanno una grande differenza.

Gli appassionati di orto e di agricoltura sicuramente si staranno chiedendo: E lo stallatico?

Davide fa chiarezza: “Anche lo stallatico è un ottimo ammendante naturale, ma c’è una differenza fondamentale tra lui e il compost, che fa sì che quest’ultimo rimanga comunque la medaglia d’oro degli ammendanti naturali. Lo stallatico è un ammendante naturale di origine animale: è ottimo per il terreno, ma i tempi di assorbimento delle sue qualità sono decisamente più lunghi rispetto ai prodotti naturali di origine vegetale, come il compost. E attenzione: non bisogna dimenticarsi di leggere le etichette, perché sulla maggior parte delle confezioni di stallatico di bassa qualità le uniche informazioni che troverai riportate sono “ammendante a base di letame” o “ammendante organico naturale arricchito con stallatico”, senza alcuna specificazione in merito alle altre sostanze contenute. Va da sé che il contenuto non potrà mai essere uno stallatico naturale al 100%”.

Il compost professionale disponibile da Scarlatta Piante è invece un ottimo prodotto naturale per rendere il terreno fertile e adatto alla realizzazione del proprio orto. E, a differenza dello stallatico, accorcia decisamente i tempi di ripresa: essendo un ammendante di composizione vegetale, il terreno assorbirà immediatamente tutti i suoi nutrienti, senza il bisogno di processarli.

Per qualsiasi necessità, Davide è sempre a disposizione all’interno del punto vendita Scarlatta Piante per fornire tutte le dritte necessarie per utilizzare al meglio il compost professionale e preparare un orto perfetto!

