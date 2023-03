All'oasi Zegna Alchèmica, il primo festival gastronomico al femminile

Tra sabato 4 e mercoledì 8 marzo 2023 Oasi Zegna ospiterà Alchèmica, il primo festival gastronomico al femminile, diffuso sul territorio del biellese.

Le donne saranno protagoniste del gusto con racconti, presentazioni, visite guidate, mercatini, degustazioni e cucina… alla ricerca di sapori ed emozioni da condividere. Il Piemonte è noto per le specialità gastronomiche e all’Oasi Zegna è possibile assaggiare in ogni stagione piatti tradizionali con ingredienti locali, anche rivisitati in chiave contemporanea. In ogni stagione ristoranti, locande, agriturismi offrono il meglio dei sapori del territorio.

All’inizio di marzo, un’occasione in più per provare la vasta proposta enogastronomica locale è Alchèmica, il primo festival gastronomico al femminile diffuso. 37 luoghi sul territorio, 43 incontri gourmet e 55 Protagoniste del Gusto: contadine, allevatrici, casare, cuoche, chef, vignaiole, sommelier, gastronome, blogger, guide turistiche e organizzatrici di eventi che coinvolgeranno il pubblico nei sapori, nei colori e nei profumi dell’enogastronomia del biellese e di Caluso.

Cinque giorni di incontri, che si concluderanno nella giornata della Festa delle Donne, tra colazioni, pranzi e cene con chef stellate e casare, visite guidate a orti, aziende agricole e cantine, passeggiate nelle risaie, degustazioni (formaggi e prodotti locali), seminari, incontri e molto altro.

Tra gli appuntamenti da non perdere all’Oasi Zegna, il ristorante Bucaneve con la sommelier e blogger Marta Curtarello che presenta un percorso sensoriale alla scoperta dei vini bianchi e rossi del territorio, accompagnati da un tagliere di prodotti locali.

Alla Cascina Pilota, Valentina Grappeggia fa una degustazione della produzione di formaggi di latte di capra, mentre racconta la propria esperienza di casara e mamma.Per chi ama la birra artigianale fresca, Chiara Baù, mastro birraio del Microbirrificio Jeb, illustra come viene realizzata la birra locale non pastorizzata e non filtrata, utilizzando l’acqua di sorgente, lo zucchero di canna e materie prime accuratamente selezionate in combinazioni estrose che ne esaltano l’originalità.

Per chi vuole conoscere un'allevatrice di capre, sabato 4 marzo alle ore 12.00, alla Ca' nel Bosco è previsto l'evento Capreggiando: Barbara Depedri, titolare, vi porterà in una visita guidata all'azienda agricola con pranzo degustazione a base di carne di capra.

Domenica 5 marzo alle ore 12.30 all'agriturismo con fattoria didattica l'Oro di Berta, ci sarà un pranzo-degustazione della chef Paola Passuello che si concluderà con una chiacchierata con Mina Novello sulle Erbe come rimedi popolari e non solo. Nel territorio del biellese e a Caluso, sono numerosi gli incontri con donne imprenditrici e chef che racconteranno la loro esperienza. Come Elisabetta Azzolini, sommelier del ristorante Gardenia, che a Caluso presenterà il suo libro sulle eccellenze vinicole del Canavese. O come Marta Foglio, cuoca contadina di Foodopia, che a Vigliano Biellese racconterà esperienze di vita al femminile. Mentre a Campiglia Cervo è prevista una degustazione con la chef Erika Gotta, del ristorante La Bürsch e molto altro. Focus sui prodotti del territorioIl cibo quale luogo d’incontro e di dialogo tra le identità e le culture è uno dei temi preferiti dell’Associazione Etnica di Biella che da tre anni ha rivolto l’attenzione a eventi enogastronomici.

Tutto è iniziato nella primavera 2021 con FoodyAcademy, un ciclo di seminari e di webinar sul turismo gastronomico in cui le donne erano le principali protagoniste. Nella primavera 2022 Etnica ha promosso la prima edizione del Festival Vèrmut! per valorizzare la gastronomia piemontese e il Vèrmut quale luogo culturale prima ancora che prodotto di eccellenza. E per il 2023 Etnica ha ideato e progettato Alchèmica il primo festival gastronomico al femminile e diffuso sul territorio.

Per la realizzazione di Alchèmica, l’Associazione Etnica ha lavorato in collaborazione con Oasi Zegna, Comune di Biella, Atl di Biella, Condotta di Biella di Slow Food, Associazione Let Eat Bi, Pro Loco di Biella e Valle Oropa, DocBi/Sapori Biellesi, festival Bolle di Malto, festival ContemporaneA, Istituto Eugenio Bona, Istituto Gae Aulenti, Soroptimist di Biella e Fondazione Gambero Rosso. ATTENZIONE Il programma completo sarà disponibile dal 25 febbraio sul sito www.atl.biella.it e www.comune.biella.it e diffuso con i post sui social IG @alchemicafestival e IG FB @protagonistedelgusto