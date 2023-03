Per l'ITS Agroalimentare per il Piemonte, Biella è la valle del buono e del sano

Gli studenti degli ITS Academy piemontesi lanciano quattro proposte innovative per rispondere alle sfide lanciate dalle aziende dell’agroalimentare e del turismo. Arriva al traguardo il progetto Upskill Piemonte, “firmato” da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Upskill 4.0 con UniCredit, per promuovere l’innovazione in settori di punta del territorio, rispondere alla domanda delle imprese piemontesi e far cre-scere le competenze tecnico-professionali dei giovani.

I quattro prototipi sviluppati – pensati per andare incontro all’utente finale e nati dal dialogo con gli imprenditori, attraverso interviste e visite alle aziende – puntano a nuove forme di marketing e di comunicazione digitale per promuovere luoghi, saperi e consumi responsabili, guardando al tema della sostenibilità come fattore di innovazione.

Per Rete Agricola Biellese gli studenti dell’ITS Agroalimentare per il Piemonte hanno ideato una strategia per far emergere la territorialità, la trasparenza e la salubrità dei prodotti e il valore dei produttori, proponendo Biella come la valle del buono e del sano grazie all’integrazione del sito web della rete, a un’etichetta narrativa per raccontare la filiera e una nuova campagna di comunicazione social; per AV GROUP SRL l’ITS per il Turismo e le Attività Culturali ha realizzato una nuova identità visiva che punta sulla valorizzazione dei servizi di Hotel Bocciolo e sulla promozione della zona del lago d’Orta come destinazione turistica dove vivere esperienze legate al benessere e al relax, partendo anche dalla struttura ricettiva; per l’agenzia turistica Sapori D’Italia gli studenti dell’ITS per il Turismo e le Attività Culturali presenteranno una soluzione che mira a lanciare e promuovere la provincia di Verbano-Cusio-Ossola come meta per gli amanti del cicloturismo tramite una serie di elementi, fra cui: una serie di filtri da inserire all'interno del sito web dell'Agenzia Sapori d'Italia, la creazione di una sezione "forum" per amanti del cicloturismo per potersi dare consigli sui percorsi da seguire, un QR code da posizionare sul manubrio; per quanto riguarda Gallesio Sandro gli studenti dell’ITS agroali-mentare per il Piemonte hanno realizzato una serie di format online (come video ricette) e offline per "avvicinare" questa azienda di famiglia ai nuovi possibili clienti e clienti esistenti, valorizzando il territorio e i tanti benefici che la Nocciola Piemonte IGP può avere.

“Il Piemonte è leader nei distretti del food e del turismo sostenibile, con un elevato livello di esperienza e competenze tecnologiche e manageriali che ne caratterizzano la crescita. Si tratta di settori che dialogano e si contaminano fra loro e rivestono un valore di “filiera” che anima la dinamicità della Comunità in cui operano. Il progetto Upskill Piemonte è focalizzato su un percorso di accelerazione strategica, organizzativa e digitale che mira a contrastare il fenomeno dello skill mismatch, per supportare il mondo imprenditoriale che richiede sempre più tecnici ad alta specializzazione. – commenta la Presidente Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Cristina Giovando – La metodologia proposta da Upskill crea la situazione ideale per unire la concretezza creativa con la trasversale capacità di perfezionare competenze in ambiti diversi ma complementari, e la Fondazione non può che incentivare il rafforzamento di progetti che sostengano le imprese e la creazione di posti di lavoro qualificati e qualificanti”.

“Upskill 4.0 nasce con l'obiettivo di creare cortocircuiti virtuosi fra formazione e innovazione. La rivoluzione di Impresa 4.0 rappresenta una grande opportunità per le imprese a condizione di poter contare su nuovi modelli di business e rinnovate competenze tecniche. Upskill 4.0 ha definito percorsi originali che mettono in relazione studenti degli ITS e le imprese del territorio per esplorare le potenzialità offerte dal digitale - afferma Stefano Micelli, Presidente Upskill 4.0 - Partiamo dall’ascolto dei bisogni delle imprese e accompagniamo gli studenti nello sviluppo di soluzioni innovative adottabili dalle imprese. I risultati raggiunti con l'esperienza di Upskill Piemonte ci confermano le potenzialità di questo modello di intervento".

“L’iniziativa di Upskill è la dimostrazione concreta di come lavorare sinergicamente può contribuire a promuovere processi virtuosi di innovazione presso il tessuto di micro-imprese e PMI dei nostri territori, facendo leva sulle competenze specialistiche degli ITS. Nell’ambito della partnership progettuale UniCredit ha fornito il proprio contributo mettendo in campo un supporto sia agli ITS sul versante dell’education finanziaria, sia alle imprese che vogliono innovare e crescere”, dichiara Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia.

Per quattro mesi le quattro aziende piemontesi hanno lavorato a stretto contatto con gli allievi di quattro Istituti Tecnici Superiori (ITS) seguendo il Design Thinking, metodo per la gestione dei processi di innovazione che integra i bisogni delle persone con le opportunità offerte dalla tecnologia, sempre affiancati dai project manager di Upskill 4.0.Gli ITS, fucine di innovazione. Il progetto Upskill Piemonte si pone in linea con gli SDGs dell’Agenda 2030 e con gli obiettivi del PNRR che, nell’ambito della Missione Istruzione e Ricerca, ha messo in campo un ingente stanziamento (1,5 miliardi di euro dal 2022 al 2026) a favore degli ITS, per incentivare la crescita di un sistema di formazione capace di valorizzare le opportunità lavorative nei territori: una sfida a cui è collegata la riforma del 2022 - ovvero la Legge che disciplina l’organizzazione e l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori - che ha assegnato agli ITS (“ribat-tezzati” ITS Academy) un ruolo di primo piano nell’ambito dell’istruzione terziaria professionalizzante, grazie a percorsi che vengono co-progettati con le aziende, a un elevato numero di ore “on the job”, a docenti provenienti dal tessuto produttivo.

Gli ITS Academy – dei 7 presenti in Piemonte 2 hanno preso parte al progetto Upskill Piemonte (ITS Agroalimentare per il Piemonte e ITS per il Turismo e le Attività Culturali) – non solo formano i “talenti” di Industria 4.0, garantendo ottime opportunità lavorative (l'80% dei diplomati ha trovato lavoro nel corso del 2021 e, di questi, oltre il 90% in un'area coerente con il proprio percorso di studi, secondo il monitoraggio nazionale del 2022 di Indire - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), ma sempre più si stanno affermando anche come “fucine” di innovazione, orientati alla triplice rivoluzione in atto (4.0, digitale, verde).