Distretto del Commercio, a Cavaglià incontro sul bando da 360mila euro: l'interesse è notevole

Nutrita partecipazione a Cavaglià per la presentazione del bando ottenuto dal Distretto del Commercio “Al Point”, di cui il Comune fa parte assieme ad altri 33 tra Torinese, Vercellese e Biellese. L'obiettivo? Mettere in rete i commercianti del territorio.

L'incontro ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi, 1° marzo, presso la sala consiliare, e ha visto la partecipazione di numerose realtà locali: commercianti, ambulanti, baristi e ristoratori. “È stata l'occasione per delineare i punti principali del bando da 360mila euro che il distretto si è aggiudicato – commenta l'assessore al Commercio Daniele Carrara – Un grazie ad Ascom Vercelli per il supporto e la chiarezza nelle risposte per tutte le questioni sollevate nel corso della conferenza”.

Poi, l'annuncio: “Una parte di questa cifra sarà devoluta al comune di Cavaglià per il rifacimento del manto stradale della piazza del Mercato – sottolinea Carrara - Un ulteriore segnale dell'unità d'intenti e della sensibilità dimostrata da tutti gli attori del distretto. Inoltre, altri 180mila euro, suddivisi in due tranche, saranno a disposizione delle attività commerciali per finanziare tutta una serie di interventi legati al proprio negozio. Come ad esempio, il rinnovo di una vetrina. Occorrerà fare domanda per vedere accolta la propria richiesta”.

L'interesse è stato palpabile e il feedback positivo da parte dei presenti, come confermato dall'assessore al Commercio: “Hanno apprezzato l'iniziativa e compreso che l'amministrazione ha agito per dare una risposta concreta alle richieste del territorio”.