Città Studi: nuovo accordo per la formazione firmato con la Svizzera Staubli

In campo tessile l’azienda vanta 5 siti produttivi in Europa e la visita a quelli francesi, dove si costruiscono le ratiere e le macchine jacquard per tessitura, ha evidenziato una similitudine con il sistema lavorativo delle nostre aziende: l’alta tecnologia con macchinari ultra moderni si combina alle competenze tecniche ed all’artigianalitá per customizzare il prodotto e renderlo perfetto.