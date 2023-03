Giovani che si incontrano per "Mezzo giro di velluto”, di Mirco Cogotti

Giovedì 23 febbraio 2023 si è svolta a Biella la presentazione del libro "Mezzo giro di velluto”, di Mirco Cogotti. Sede dell’incontro, il locale notturno di tendenza “Alchimista Gaming Café”, di Via Tripoli 11/C. Per l’occasione ha anticipalo l’orario di apertura per permettere al suo pubblico giovanile di ascoltare l’esordio di un ragazzo coetaneo alle prese con il suo primo romanzo.

Nato a Carbonia, Mirco Cogotti da anni gira per il mondo dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza in Sardegna, dove ha iniziato a coltivare la passione per i libri e la scrittura. “Viaggiatore compulsivo - riporta la scarna biografia – ha completato i suoi studi di cinema e produzioni multimediali tra Italia, Stati Uniti e Francia”, dove risiede da circa dieci anni.

A illustrare "Mezzo giro di velluto”, il conterraneo e altrettanto giovane Matteo Floris, direttore del bisettimanale “La Provincia di Biella.it”, introdotto dalla rappresentante dei giovani di “Su Nuraghe” di Biella, Greta Cogotti, vicepresidente di “Marajà”, Associazione di volontariato per la cittadinanza attiva.

Pubblicato dalle “Edizioni Effetto” di Vercelli, il romanzo presentato a Biella è frutto di tante collaborazioni; accanto al Circolo Culturale Sardo di Biella, l’esordiente “Niente da Fare Biella” neonato gruppo informale, attivo dal luglio 2022, che crea momenti di socialità con e per i giovani biellesi che lo desiderano, e "Biella 3.0", Associazione che si occupa di eventi culturali e di promozione del territorio.

Universi e generazioni che si incontrano e dialogano attraverso l’opera prima di Cogotti ambientata in un piccolo paese del Sud della Sardegna, dove, tra bullismo, accoglienza e atmosfere magiche, si muovono i protagonisti, che squarciano il velo sottile tra la vita e la morte.