Sentenza Rigopiano, Avvocato Guarini: "Un boccone amaro ma non una sorpresa"

“Un boccone amaro Sì. Una sorpresa No”.

Questo, in sintesi, il commento sulla sentenza sulla valanga all’Hotel Rigopiano del gennaio 2017, da parte dell’avvocato biellese Alessandra Guarini, che nel processo difende i famigliari di tre vittime.

“Io rappresento i genitori di una ragazza che lavorava all’albergo ed i figli di una coppia cliente dello stesso. – spiega il legale - Non mi aspettavo questo diluvio di assoluzioni in primo grado, ma non sono sorpresa della sentenza perché sono abituata al fatto che i percorsi delle vittime siano sempre lunghi e faticosi”.

“Ho comunque apprezzato – continua l'avvocato Guarini – le condanne nei confronti del Sindaco di Farindola e dei due dirigenti della Provincia di Pescara per non avere attivato le procedure necessarie a garantire viabilità e pervietà delle strade. Queste condanne certificano responsabilità umane: non si potrà più dire che è stata tutta colpa di madre natura”.

L’avvocato Guarini è quindi pronta al giudizio di secondo grado: “Faremo appello a prescindere delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Pescara che ha bocciato la tesi accusatoria della responsabilità del sistema Protezione Civile. Il Procuratore Capo di Pescara ha già dichiarato che riproporrà questa tesi in appello, dove noi ci saremo per difendere le condanne di primo grado, e per ricostruire la verità dei fatti da cui oggi ci sentiamo un po’ lontani”.

“E’ vero, come ho letto sui media, – conclude Alessandra Guarini – che esistono gli innocenti, ma lo è altrettanto che esistono i colpevoli. E’ vero che, per gli imputati, il processo è una pena, ma lo è altrettanto per le vittime che hanno perso un famigliare”.