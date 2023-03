Project manager per un giorno con la Fondazione CRB, FOTO

Sono 100, giovani e curiosi, sono i ragazzi che hanno partecipato a “Project manager per un giorno” il laboratorio proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con la società di consulenza BIA nell’ambito di Muse alla Lavagna.

L’iniziativa ha coinvolto le scuole superiori di Biella al fine di sensibilizzare la cittadinanza biellese circa gli obiettivi dell’Agenda UN2030 per lo sviluppo sostenibile e i temi legati a UNESCO. Sono stati messi al centro i ragazzi del 3°-4° anno per avvicinarli all’offerta culturale e creativa del territorio biellese e, al contempo, fornire loro gli strumenti di base per una progettazione sostenibile.

Tra i temi affrontati gli Obiettivi UN2030 per lo sviluppo sostenibile e le 10 idee del Manifesto Biella 2030, il documento redatto da 30 giovani biellesi under 30 in occasione del trentennale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Con il supporto e la mediazione della Fondazione sono inoltre stati invitati in classe attori del territorio biellese (stakeholders culturali e creativi) che hanno portato la loro esperienza, raccontando esempi di creatività e dando spunti a partire dall’esistente.

Al momento formativo è poi seguito il momento creativo con gli studenti che si sono messi alla prova a Palazzo Gromo Losa con la stesura di un progetto in linea con gli obiettivi dell’Agenda UN2030 fattibile, sostenibile e realistico. Una sfida affascinante che ha appassionato ragazzi e insegnanti.

Dichiarano gli allievi partecipanti: “Con il progetto Project Manager ci è stata offerta la possibilità di lavorare in gruppi e confrontarci tra di noi. L'obbiettivo comune era quello di arricchire le nostre conoscenze artistiche e progettuali, soprattutto grazie agli interventi effettuati dagli skateholders locali, con la presentazione dei loro progetti. Dopo questa esperienza possiamo dire che la nostra abilità inerente ai lavori di gruppo è aumentata e avrà ricadute positive nella nostra esperienza scolastica”.

Dichiara la Professoressa Alessandra Destefanis. “Nell'ottica di veicolare, in ambito scolastico, non solo conoscenze, ma anche esperienze formative per l'acquisizione di competenze, il progetto "Project manager per un giorno" si è rivelato un'interessante opportunità per gli studenti di confronto con gli attori del territorio e con gli altri istituti scolastici. Inoltre il lavoro in gruppo ha permesso agli studenti di sperimentare la relazione tra pari con un diverso livello di approfondimento. Gli allievi sono stati sollecitati a mettere in atto competenze diverse da quelle abitudinariamente utilizzate a scuola”.