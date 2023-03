Lavori nelle scuole del comprensivo Biella 2, quali e quando?

Nei giorni scorsi dei tecnici comunali hanno effettuato dei sopralluoghi nelle scuole del Comprensivo Biella 2. Su mandato del consiglio di Istituto e del collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Biella II, ora il preside Tiziano Badà ha però scritto una lettera indirizzata al sindaco Claudio Corradino e in copia ai genitori, per chiedere delucidazioni in merito.

In particolare, il dirigente chiede di sapere: quali saranno i plessi dell’Istituto interessati da lavori di manutenzione straordinaria, quali siano le tempistiche di esecuzione dei lavori, se verranno eseguiti nel periodo estivo e qualora non si potessero effettuare nel periodo estivo, si chiede di sapere se le classi appartenenti ai plessi in manutenzione saranno spostate in altri plessi, ed in tal caso, le tempistiche dello spostamento, i luoghi di destinazione ed eventualmente le misure di trasporto previste.