Lavori al parcheggio dell'ospedale anche nel territorio del Comune di Biella in via Alberetti

Il parcheggio dell'ospedale insiste nel Comune di Ponderano e anche in quello di Biella. Ed ecco che oltre all'ordinanza che prevede lavori nel Comune di Ponderano (leggi qui Parcheggi a pagamento), sono previsti anche in via Alberetti nel Comune di Biella.

In particolare, è istituita la sospensione della circolazione veicolare in via Alberetti (area in Biella), dall’ultimo ingresso posto a sud dell’area di sosta (escluso) a strada Ara dalle ore 00.00 del 27.03.2023 alle 24.00 del 04.04.2023 – mq cantiere 20,00.