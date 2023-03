"Cerco disperatamente questo farmaco per Davide", l'appello di un papà

"Sono padre di Davide, affetto da una malattia rara, non descritta in letteratura medica, che tra i farmaci della sua terapia quotidiana necessita di uno in particolare, introvabile, in tante farmacie del biellese contattate inutilmente in questi giorni. Il farmaco è il Depakin Chrono da 300 mg o la confezione da 500 mg o la loro confezione “generica”.

Scusatemi per il disturbo e fate girare questa richiesta, anche per tutte quelle persone che assumono il Depakin Chrono da 300 mg o da 500 mg. Noi abbiamo ancora due confezioni utili per una decina di giorni, ma se dovesse mancare potrebbe causare crisi convulsive da astinenza, in quanto non esiste un farmaco similare.

Chi dovesse sapere dove posso trovarlo mi farebbe un favore a chiamare questo numero 3470537574 grazie".