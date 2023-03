Cossato, ci siamo: tanti cittadini per l'ultimo atto dell'opera di demolizione dell'ex Tricot

Ci siamo. Da poco meno di un'ora è cominciato l'ultimo atto dell'opera di demolizione dell'ex Tricot di Cossato. In prossimità del cantiere si è radunata una grande platea di cittadini, incuriositi dal nuovo volto che sta assumendo l'ingresso principale della città. Come già sottolineato in precedenti articoli, si chiude con la giornata odierna un capitolo importante della storia di Cossato. Ora, non resta che attendere come sarà il nuovo volto della seconda realtà più popolosa della provincia.