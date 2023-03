Biella sempre più a misura di animale con un nuovo regolamento

Biella rimette mano al regolamento per la tutela e il benessere degli animali. Un primo documento era stato approvato nel 2004 e in seguito modificato nel 2008. Quello nuovo arriverà in commissione domani, giovedì 2 febbraio, quindi in consiglio comunale per il via libera definitivo. Conterrà normative igienico sanitarie, ma anche norme più semplici come la lunghezza del guinzaglio e così via.

“Nel primo certe cose non erano state prese in considerazione – commenta l'assessore alla Tutela degli Animali Gigliola Topazzo - . Negli anni gli animali sono diventati sempre più importanti per noi, fanno sempre più parte della nostra vita e di conseguenza dobbiamo adeguare le normative alla società”.

Parole d'ordine saranno tutela e benessere: “Si tratta di un documento che prevede in sostanza il benessere del cane, del suo vivere bene. Aveva iniziato a lavorarci l'assessore Gabriella Bessone che mi ha preceduta, ora io ho finito e a breve sarà applicato”, conclude l'assessore Topazzo.

Ma che cosa prevede il nuovo regolamento? Per sapere i dettagli dobbiamo aspettare che passi in commissione, ma a grandi linee tra le novità ci sarà per esempio scritta la lunghezza del guinzaglio per evitare che l'animale soffra, il fatto che se questo viene tenuto in balcone deve comunque avere la possibilità di entrare in casa autonomamente se ne ha necessità, e deve essergli assicurata sempre l'acqua oltre che il cibo. Sarà inoltre prevista la dimensione della gabbia adatta. A chi è riferito? A cani, gatti e furetti ma non solo, tutti gli animali da compagnia che si possono avere, come anche gli uccellini, oltre agli animali dei circhi.