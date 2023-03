Un lettore: "A Zimone si continua a sprecare l'acqua con la fontana"

"Buongiorno direttore, volevo segnalarle che la situazione qui a Zimone spiacevolmente non è cambiata.

Sono passati quasi 7 mesi, ovvero più di metà di un anno e nulla è cambiato da quando le ho segnalato che la fontana dinnanzi alla piazza è aperta a ciclo continuo. Di tempo per mettere un rubinetto o comunque per modificare la fontana ce n'è stato. Purtroppo la situazione siccittà in Piemonte e in generale nel nord Italia è peggiorata ma qui ogni qual volta che passo in bicicletta la situazione non cambia mai.. E si continua a sprecare acqua.

Ora, immaginiamo nell'arco di questi 7 mesi nel quale è stata aperta, se avessimo immagazzinato tutta l'acqua che invece è andata perduta, quanto si sarebbe risparmiato? Oltretutto il Cordar domanda di risparmiare acqua e poi viene inutilmente sprecata così. Direttore, ero amaraggeiato prima, quando per la prima volta le ho segnalato questo inutile spreco, lo sono ancora di più ora.. Mi chiedo se almeno il sindaco e l'amministrazione si siano posti la domanda se fosse corretto lasciare aperta a ciclo continuo così la fontana. È ora di risparmiare non di sprecare l'acqua! "