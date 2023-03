“Il Piazzo, tra parcheggi selvaggi e escrementi per strada, si può ancora chiamare borgo?”, lo sfogo di un cittadino, FOTO

"Ho letto di diverse lettere che vi hanno già inviato sugli escrementi di animali di persone che abitano come me al Piazzo o che ci lavorano e condivido pienamente lo sdegno di queste persone. Il Piazzo è il nostro gioiellino che purtroppo non solo non viene valorizzato, ma è sempre più abbandonato. E come se non bastasse, ai “ricordini” dei cani adesso si aggiungono anche quelli degli umani. Mi riferisco a un episodio che risale a ieri sera, quando mi sono trovato di fronte a pezzi di carta igienica qua e là, usati per pulire immagino feci umane, che si trovano tra l'altro ancora oggi per strada.

Spiace, piange il cuore a vedere il nostro borgo, o per lo meno quello che dovrebbe essere un borgo, abbandonato, non curato, un luogo dove oggi trionfa la maleducazione. Che dire dei parcheggi selvaggi? Sempre ieri c'era addirittura un'auto parcheggiata nell'area verde di Palazzo Ferrero. Ma non sanno che c'è un parcheggio? Bè, anche se anche su quello si potrebbe aprire una parentesi, visto che un ascensore non funziona da mesi e adesso nemmeno l'altro va più e non è proprio così pulito...in particolare le scale dove adesso sei obbligato a salire e non è facile da trovare per chi non lo conosce. Ma perchè dobbiamo lasciarlo morire il nostro Piazzo, che al mattino è una tangenziale con tutte le auto che passano?

Immagino non sia semplice, ma chi è venuto ad abitare qui come me, o a lavorare, dovrebbe sapere che un borgo si definisce tale se viene tenuto in un certo modo, se viene chiuso, curato, valorizzato. Ora non lo possiamo chiamare così. Aspettiamo, non ci resta che stare a guardare, ma il nostro gioiellino sta soffrendo e spero che qualcuno prima o poi faccia qualcosa".