Rhythmic School stellare: 20 primi posti, 5 secondi e 2 terzi per le RSgirls

Nel week end, doppio appuntamento per la scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya. Infatti, oltre alla partecipazione a Cantalupa (TO) al campionato nazionale FGI di serie C con 5 atlete, di cui abbiamo già dato notizia, la Rhythmic School ha partecipato ad Ornavasso (VB) alla 1° prova del campionato regionale AICS di ritmica con 31 ginnaste.

La gara, per l’elevato numero di partecipanti, si è disputata su due giorni (sabato e domenica) ed ha visto le RSgirls occupare stabilmente i vertici delle classifiche. La prima a scendere in pedana è stata Martina Brocchi nella categoria LC allieve 2° fascia conquistando due medaglie d’oro a cerchio e palla, seguita da Esther Sales Neto che otteneva il primo posto al cerchio nelle LC junior 2° fascia. Nella stessa categoria, ma nella specialità nastro, Alessia Botto Steglia era d’oro e Giulia Bocci d’argento, mentre alla palla Sofia Novais Calil giungeva quinta. Doppietta di primi posti per Giada Vitale sempre in LC, ma senior 2° fascia, a clavette e palla. Nella categoria LE allieve 2° fascia Elena Pavanetto conquistava il primo posto a palla e nastro, mentre Emma Bragante otteneva l’oro al cerchio e l’argento alle clavette. Ginevra Romanini, in LA1 allieve 1° fascia si classificava prima al corpo libero, mentre Ginevra Lanza era prima alla palla.

Nella categoria LA2 allieve 2° fascia Alice Cola era terza sia al cerchio che alle clavette. Giulia Maria Bonifacio conquistava due ori a cerchio e clavette in LA2 junior 2° fascia. Ginevra Viana e Ginevra Segatto, in LB2 allieve 2° fascia, ottenevano rispettivamente due primi e due secondi posti a nastro e palla. Ilaria Giabardo si classificava prima al nastro in LB2 junior 2° fascia; mentre Iris Marchesi era d’oro a cerchio e nastro in LD allieve 2° fascia. Nella competizione a squadre, primo posto per Ginevra Lanza e Ginevra Romanini nell’insieme LA allieve; stesso risultato per l’insieme LD1 Open a cerchio e palla composto da Bocci, Sales Neto, Botto Steglia e Giabardo. Nella promozionale allieve Petra Zuliani conquista il quinto posto alla palla. Nella categoria dilettanti allieve Aurora Giolo è settima al cerchio mentre nella specialità palla Alice Bolzon è seconda, Sofia Ragno quinta, Anna Pivani sesta, Kartika Lucia Bortolameazzi decima. Fra le dilettanti giovani al corpo libero Beatrice Bocca è quinta e Petra Baresi quindicesima. Stessa categoria specialità palla Agata Coda è settima, Manuela Assietti decima, Caterina Belli undicesima, Nicole Lago tredicesima e Pozzo Irene quindicesima. Battesimo del fuoco anche per due under 8: Matilde Agostino ed Emma Latanza, per loro impegno solo dimostrativo anche se molto adrenalinico, perché al di sotto degli 8 anni non sono previste classifiche.

Hanno accompagnato le atlete nella due giorni di gara: Elena Chursina, Giada Mello Grand e Maria Giulia Sales Neto, mentre Arianna Prete era impegnata con il corpo giudicante. “E’ stata una manifestazione molto partecipata e non è stato facile gestire il gran numero di atlete in gara, molte di loro alla prima esperienza agonistica – commentano dallo staff tecnico – si sono comportate tutte molto bene, sia quelle andate sul podio che chi non c’è riuscito. E’ stata comunque un’esperienza stimolante e formativa per tutte in un clima sereno ed amichevole: ora torniamo in palestra per proseguire gli allenamenti perfezionando ulteriormente gli esercizi – concludono le tecniche - per essere pronti ad affrontare con più esperienza e miglior preparazione i prossimi appuntamenti”.