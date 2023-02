Rally Ronde del Canavese, Tasinato di Biella Corse: “Prima volta che corro in condizioni simili”

8° assoluto e 1° della categoria over 55 a bordo della Skoda R5 del Team Miele: buon risultato per Pierangelo Tasinato di Biella Corse con il suo navigatore Luca Ferraris al Rally Ronde del Canavese nel fine settimana. Una competizione sudata fino all'ultimo, per via delle condizioni meteo per nulla favorevoli che hanno portato a terminare la gara appena 23 equipaggi su 90 che erano ai nastri di partenza.

“E' stata una gara molto impegnativa, non avrei mai immaginato – commenta il pilota biellese - . Avevo guardato le condizioni meteo e non erano così disastrose, mentre è stata addirittura sospesa per via della neve. A noi è andata bene grazie alla lungimiranza del mio navigatore che tre minuti prima della partenza ha suggerito di montare gomme con una mescola adatta anche alla neve. Nella 3° prova ottime le Montecarlo, peccato solo che a 30 metri dalla fine è caduta una pianta sulla fotocellula e non ci hanno contato il tempo che ci avrebbe permesso arrivare al 6° posto assoluto, e ci è stato imposto il loro che ci ha fatto arrivare all'8°”.

Tasinato è entusiasta: “Corro da anni ma è davvero stata la prima volta che mi sono trovato in queste condizioni – conclude il pilota - . Ringrazio Biella Corse, gli organizzatori che hanno visto bene di rivedere il percorso e i miei sponsor. Spiace solo che il maltempo non mi ha permesso di allestire il palco assistenza per proseguire con la raccolta fondi di “Una mano sul cuore”".