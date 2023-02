Prima prova di serie C in chiaro/scuro per la Rhythmic School

Quarantotto le compagini in gara nella prima prova del campionato nazionale di serie C di Ginnastica Ritmica FGI zona tecnica 1, che comprende oltre a Piemonte/Valle d’Aosta, Liguria e Toscana, andata in scena nel week end presso lo spazioso ed accogliente palazzetto dello sport di Cantalupa, nel pinerolese. Dominio delle squadre toscane, molto preparate e performanti.

Discreto sedicesimo posto per la squadra della Rhythmic School formata da Giulia Sapino al cerchio (25,000), Camilla Lozito alla palla (20,850) Matilde Sabattini alle clavette (23,700) e Chiara Sinacori al nastro (22,850) per un totale complessivo di 92,400. Altra RSgirl in gara Beatrice Antorra che ha gareggiato sotto le insegne della società Zenith Chieri, in prestito, effettuando la prova alle clavette ottenendo 20,550.

Hanno seguito le atlete in gara le allenatrici Simona Mattavelli, Monica Olivero e la DT Tatiana Shpilevaya che così commentano la prova delle proprie ginnaste: “Beatrice, all’esordio in questo impegnativo campionato, ha fatto una buona gara ed ha potuto così cogliere un’opportunità di formazione e crescita tecnica importante, portando il suo contributo in un team di giovani atlete in gara per fare esperienza ma di sicuro avvenire. Per quanto concerne la nostra squadra: non possiamo dirci soddisfatte del risultato. Le atlete, pur cercando di interpretare la gara nel migliore dei modi hanno commesso degli errori, alcune con poca penalizzazione altre con significative limitazioni di punteggio, che nonostante tutto, ci hanno permesso di entrare nel primo terzo di classifica, ma di non andare oltre. Occorre dire che alla gara hanno partecipato atlete in preparazione per le prossime giornate del campionato di serie A, con esibizioni stratosferiche, per cui il podio ed i vertici della classifica erano sinceramente inarrivabili, ma si poteva fare certamente molto meglio. Torniamo a casa con la consapevolezza di avere delle ottime possibilità di fare bene e margini di crescita notevoli; cercheremo ora di prepararci – concludono le tecniche - come di consueto, con umiltà e molta determinazione per farci trovare pronte per la seconda prova del campionato che si disputerà fra alcune settimane in Veneto a Montegrotto Terme”.

Il prossimo week end vedrà lo staff organizzativo della Rhythmic School impegnato nell’allestimento della prima prova del campionato regionale FGI Silver LD presso il Palasport di Candelo, in gara a difendere i colori blu/fuxia della società candelese iris Marchesi nella categoria allieve.